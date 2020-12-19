Преступник поджег дом, чтобы скрыть следы взлома, в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Нижнеилимском районе Иркутской области полицейские задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в умышленных поджогах дачных домов. Местный житель проникал в дома, разбивая окно, считают сотрудники МВД Приангарья. Выйти на его след удалось после последнего пожара в одном из садоводств города Железногорск-Илимский.

«Выяснилось, что злоумышленник, не обнаружив ничего ценного, чтобы скрыть следы, он совершил противоправное деяние», - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества». Расследование уголовного дела продолжается, проверяется причастность задержанного еще к двум похожим поджогам.

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