Погода в Иркутске 20 декабря: днем будет по-осеннему тепло Фото: Влад КОМЯКОВ

Во второй половине декабря в Иркутскую область пришло осеннее тепло. Днем 20 декабря в некоторых районах региона будет даже плюсовая температура! Правда, синоптики не исключают снег и метели. Но разве это плохо? Особенно, когда на улице так тепло.

В Иркутске, например, 20 декабря ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный 3-8 м/с. Воздух днем прогреется до -3…-5 градусов.

В Братске, по сообщению Иркутского гидрометцентра, тоже будет тепло, облачно и преимущественно без осадков. Ветер ожидается юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем опустится всего до -4…-6 градусов.

В целом по области 20 декабря прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег, в северо-восточных районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, поземки. Температура воздуха в большинстве районов составит -4…-9 градусов, в пониженных формах рельефа -14…-19 градусов. В южных и западных районах Иркутской области при малооблачной погоде потеплеет до +1 градуса.