271 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области за минувшие сутки выявлен 271 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб при правительстве региона. Всего с начала пандемии в Приангарье официально подтверждено 37 839 случаев инфицирования COVID-19.

80% заразившихся коронавирусом уже благополучно выздоровели. В абсолютных цифрах это 32 834 человека. За последние 24 часа инфекцию победили 214 человек. Еще 3 424 человека находятся на лечении в больницах региона.

Умерло за сутки от коронавируса в Иркутской области 18 человек, еще один пациент с коронавирусом скончался от иного, не связанного с COVID-19, заболевания.

Всего с начала пандемии в Иркутской области непосредственно от COVID-19 умер 1 181 человек. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний скончалось 168 пациентов.

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