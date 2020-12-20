Бывшего транспортного полицейского заподозрили в получении взятки в Иркутске.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутске сотрудники собственной безопасности Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте и оперативники из областного Главка задержали бывшего полицейского по подозрению в получении взятки. Бывший оперуполномоченный направления экономической безопасности и противодействия коррупции одного из линейных подразделений получил взятку от предпринимателя, который занимается заготовкой, переработкой и транспортировкой древесины.
Сумма взятки не сообщается. Однако известно, что деньги предназначались оперуполномоченному за то, чтобы он не проводил проверку в отношении бизнесмена.
- Взятка была сопряжена с вымогательством, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Полицейского уже уволили из органов.
Чтобы задержать не чистого на руку полицейского, была проведена спецоперация. В итоге оперативника взяли с поличным на месте преступления. На фигуранта завели уголовное дело. На время расследования суд отправил подозреваемого под домашний арест.
- Руководители сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности, - уточнили в ведомстве.
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