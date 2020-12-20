Иркутянам предлагают нарядить новогодними игрушками елки в скверах и на набережной
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Иркутске проходит акция «Шар желаний». Во время нее любой горожанин может украсить новогодними игрушками елки и сосны на территории общественных пространств города. Повесив шар на дерево, нужно загадать желание.
- Традиция украшать улицы города ёлочными шарами появилась в Иркутске пять лет назад, - сообщает пресс-служба мэрии. – В этом году акция впервые проводится в масштабе всего города.
Уже определено 12 площадок в каждом округе Иркутска, на территории которых иркутяне могут украсить новогодние деревья.
КОНКРЕТНО
Адреса для проведения акции «Шар желаний»:
Правобережный округ:
- сквер на переулке МОПРа,1;
- площадь Ракетчиков в мкр. Зелёный,42;
- берег реки Ушаковки в районе ул. Баррикад, 24-26.
Свердловский округ:
- «Роща Звёздочка»;
- залив Якоби;
- сквер «У фонтана» в мкр. Университетский,16 а.
Октябрьский округ:
- бульвар Постышева;
- сквер 300-летия города Иркутска;
- территория ИВВАИУ в районе домов № 176к, 168, 176к, 169 по ул. Советская.
Ленинский округ:
- сквер «Мира» на пересечении улиц Шпачека, Жукова, Сибирских Партизан;
- сквер по ул. Шахтерская рядом с домом №1;
- парк «Березка» на ул. Баумана, 232.