Иркутянам предлагают нарядить новогодними игрушками елки в скверах и на набережной Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Иркутске проходит акция «Шар желаний». Во время нее любой горожанин может украсить новогодними игрушками елки и сосны на территории общественных пространств города. Повесив шар на дерево, нужно загадать желание.

- Традиция украшать улицы города ёлочными шарами появилась в Иркутске пять лет назад, - сообщает пресс-служба мэрии. – В этом году акция впервые проводится в масштабе всего города.

Уже определено 12 площадок в каждом округе Иркутска, на территории которых иркутяне могут украсить новогодние деревья.

КОНКРЕТНО

Адреса для проведения акции «Шар желаний»:

Правобережный округ:

- сквер на переулке МОПРа,1;

- площадь Ракетчиков в мкр. Зелёный,42;

- берег реки Ушаковки в районе ул. Баррикад, 24-26.

Свердловский округ:

- «Роща Звёздочка»;

- залив Якоби;

- сквер «У фонтана» в мкр. Университетский,16 а.

Октябрьский округ:

- бульвар Постышева;

- сквер 300-летия города Иркутска;

- территория ИВВАИУ в районе домов № 176к, 168, 176к, 169 по ул. Советская.

Ленинский округ:

- сквер «Мира» на пересечении улиц Шпачека, Жукова, Сибирских Партизан;

- сквер по ул. Шахтерская рядом с домом №1;

- парк «Березка» на ул. Баумана, 232.