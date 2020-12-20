Движение транспорта перекрыли на участке трассы «Байкал» в Слюдянском районе из-за ДТП. Фото: скриншот с сайта Управления федеральных автодорог «Южный Байкал».
Вечером в воскресенье, 20 декабря, временно закрыли движение автомобилей на 136-ом километре федеральной автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита в Слюдянском районе. Об этом сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог «Южный Байкал».
Причиной перекрытия движения стало ДТП. Подробности аварии сейчас уточняются, известно лишь, что она произошла около 18.00 часов вечера.
- Сейчас на перекрытом участке инспекторы ГИБДД регулируют движение, - уточнили в ведомстве. – Проезд осуществляется через объект дорожного сервиса.
Когда движение откроют – пока не известно. Устраняются последствия автомобильной аварии.
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