Сибирячка ударила дочь топором по голове и покончила с собой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия разыгралась в одном из сел Улетовского района Забайкальского края. Сегодня днем, 20 декабря, около 13.00 в частном доме соседи обнаружили тела двух женщин – хозяйки жилища и ее дочери. На место происшествия сразу вызвали сотрудников полиции и следователей.

Следователи осмотрели дом, опросили соседей, других жителей села и очевидцев. Тела женщин направлены на судмедэкспертизу. Экспертам предстоит выяснить причины смерти.

- Личности женщин установлены, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. – Это хозяйка дома и ее дочь. По одной из версий, 48-летняя женщина ударила свою 18-летнюю дочь топором по голове, а затем покончила с собой.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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