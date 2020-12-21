Погода в Иркутске 21 декабря: сегодня без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 21 декабря порадует сибиряков еще одним теплым зимним днем. Днем осадков в городе не ожидается, столбики уличных термометров покажут до -6…-8 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 м/с.

«Утром в Иркутске температура -16, штиль — 0 м/с», - сообщает Яндекс. – «Пасмурно. Атмосферное давление - 720 миллиметров ртутного столба».

По сообщения Яндекса, сегодня погода в Иркутске 21 декабря установила некий рекорд: в этот день самое низкое атмосферное давление за 10 лет. Хотя, для первого зимнего месяца такие показатели являются нормой.

Стоит отметить, что теплыми деньками небесная канцелярия радовать будет не долго. Уже на этой неделе дневные температуры опустятся до -25, а по разным прогнозам и до -30.

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