Пресс-конференцией Путина, 31 декабря и многоэтажкой на Пискунова интересовались иркутяне на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самые популярные запросы сибиряков в Сети отражают интересы наших земляков, расскажут о событиях, которые их волновали на минувшей неделе. Так первым в этом списке, по данным Яндекса, оказались сбои в работе популярного видеохостинга. Кстати, компания прокомментировала, что это было, ответ ее сотрудников – здесь.

Также иркутяне искали информацию про игры, киноновинки, следили за выступление Владимира Путина, слушали его ответы во время большой пресс-конференции. Один из вопросов коснулся и Иркутскую область.

Также умы жителей региона занимает подготовка к Новому году и немало их обрадовало то, что 31 декабря им не придется бежать по магазинам после рабочего дня (подробности). Кто-то , к слову, не минувшей неделе уже просил у Яндекса показать самые лучшие поздравления к Новому году, а кто-то следил за судьбой многоэтажки на улице Пискунова в Иркутске. Напомним, ее жильцам сообщили, что придется снести здание, в котором они живут. Причем сделать они это будут должны за свой счет. Чем дело закончилось – читайте здесь.

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