Игорь Кобзев: «Благодаря вашему труду крепнет Иркутская область»

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Выполняя поручение Президента России Владимира Путина, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил жителям региона государственные награды РФ. Также высшие награды Иркутской области получили представители Приангарья, которые внесли значимый вклад в развитие территории.

В частности, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены сотрудники Иркутского авиационного завода и РЖД. Было объявлено о присвоении званий «Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации» и «Заслуженный машиностроитель РФ».

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, губернатор вручил медикам орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Врачи также получили благодарности Президента РФ и главы региона. Были вручены и другие региональные награды.

- Благодаря вам, вашему упорному, кропотливому труду и созидательной энергии крепнет наша Иркутская область, закладывается фундамент для процветания будущих поколений, - обратился Игорь Кобзев к награжденным.

Губернатор поблагодарил всех участников торжественной церемонии за высокое качество работы, преданность своему делу, ответственность и профессионализм.

- Искренне поздравляю всех награжденных, желаю доброго здоровья, благополучия и успехов в реализации намеченных планов во благо Иркутской области и России! – сказал глава Приангарья.

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