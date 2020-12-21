Спортивно-культурный центр построили в поселке Молодежном Иркутского района

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В поселке Молодежном Иркутского района в рамках национального проекта «Культура» построили спортивно-культурный комплекс. На эти цели из бюджетов всех уровней было выделено 88 млн рублей. Объект возвели практически за год. Ранее в поселке не было ни дома культуры, ни физкультурно-спортивного учреждения.

- Вопрос строительства не решался на протяжении 60 лет и наконец-то решился. Даже в непростых экономических условиях правительство Иркутской области не будет сворачивать социальные программы. Мы намерены и дальше возводить социальные объекты – школы, больницы, дома культуры, спортивные центры. Это развитие, это наше будущее, - подчеркнул Игорь Кобзев.

В новом спортивно-культурном центре площадью 1315 кв. м. есть зрительный и спортивный залы, помещения для кружков и секций. Учреждение оснащено современным музыкальным и световым оборудованием, мебелью, оргтехникой и спортинвентарем. Желающие смогут заниматься в центре вокалом, хореографией, осваивать цирковое и театральной искусство. Также здесь будут работать кружки робототехники и декоративно-прикладного искусства, студия КВН, секции шахмат, шашек и единоборств.

- Уверен, что новый клуб станет не только центром притяжения для жителей, но и настоящим очагом культурной и творческой жизни, - сказал Игорь Кобзев.

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