BMW и две Тойоты столкнулись в Усть-Илимске: погиб один человек. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Серьезная авария произошла ночью, 18 декабря в Усть-Илимске. 49-летний водитель BMW, который ехал по улице Братская в сторону Партизанской, превысил скорость, не справился с управлением, и врезался в Тойоту Харриер, которая ехала в попутном направлении. После удара, немецкое авто развернуло и вынесло на встречную полосу, где он врезался в Тойоту Короллу.

- От полученных травм 48-летний водитель Тойоты Короллы скончался на месте, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области - 48-летнюю пассажирку и водителя BMW госпитализировали с различными травмами. Мужчина, находившийся за рулем Тойоты Харриер не пострадал.

Во всех причинах этого трагического ДТП разбираются полицейские. Инспекторы ГИБДД еще раз напоминают водителям соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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