17 человек с коронавирусом умерли в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области, по данным на 21 декабря, умерли еще 17 пациентов с коронавирусом. Из них только один - от сопутствующих болезней, а все остальные - от самой инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с инфекцией. Общее число погибших от COVID-19 достигло 1197, от других болезней - 169.

Тем временем, общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии в Приангарье перевалило за 38 тысяч.

- Подтвержденных случаев инфицирования 38 116 (+277), в том числе госпитализировано 3555 (+131), выздоровело 32 966 (+32), - приводят цифры в оперштабе.

Как сообщал сайт irk.kp.ru, в декабре больше 4,5 тысяч жителей региона вылечились от коронавируса.

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