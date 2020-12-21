Игорь Кобзев: Обратная связь с жителями – приоритет работы

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел прямой эфир с жителями в социальных сетях. Глава Приангарья отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе остается напряженной. В декабре в Приангарье израсходовали 870 тонн кислорода. Если сравнивать с 2019-м, то это практически весь годовой запас. Губернатор сообщил, что сейчас ожидается партия дорогостоящих лекарств для больных COVID-19. Препараты направят в медицинские учреждения.

В прямом эфире была поднята проблема лечения больных другими заболеваниями.

- Вопрос эпидемии вышел на передний план. Как только ситуация стабилизируется, больницы перепрофилируют на оказание стационарной помощи тем, кто в ней сегодня нуждается, - ответил Игорь Кобзев.

Он также подчеркнул, что врачи уже несколько месяцев работают в напряженном режиме, в стрессовой ситуации. Многие переболели сами и продолжают находиться на передовой.

Также в эфире обсудили вопросы дистанционного образования. Глава региона предлагал отпустить школьников на каникулы на неделю раньше. Однако противоэпидемической комиссией совместно с муниципалитетами принято решение о том, что школы до конца декабря будут работать в обычном режиме, и уйдут на каникулы по графику.

Что касается вузов, то все они, кроме медицинского университета, работают дистанционно. В ИрНИТУ очно проводятся только некоторые практические занятия и лабораторные работы. Предварительно такой режим в вузах сохранится до конца февраля.

- Обратная связь с жителями – приоритет работы любого руководителя региона. Эта связь устанавливается. В процесс вовлечены представители правительства региона, которые могут подробно ответить на те, или иные вопросы, взять на контроль решение проблем, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.