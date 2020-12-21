26 декабря в Иркутской области объявили рабочим днем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суббота, 26 декабря в Иркутской области станет рабочим днем. Такой указ 21 декабря подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Так что, горожан ждет шестидневная рабочая неделя.

- Постановляю установить для исполнительных органов государственной власти Иркутской области 26 декабря 2020 года рабочим днем, говорится в указе главы региона.

Зато жители региона смогут отдохнуть 31 декабря. Этот день официально объявили выходным еще на прошлой неделе. Отдыхать в новогодний день приняли решение еще более 30 регионов страны.

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