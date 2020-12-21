В Иркутской области ковидные госпитали возвращаются к оказанию плановой медпомощи

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел заседание оперативного штаба, где обсуждались вопросы оказания медицинской помощи. Как сообщил глава регионального минздрава Яков Сандаков, учреждения, ранее перепрофилированные в ковидные госпитали,постепенно возвращаются к обычному режиму работы. Так, уже обслуживают всех пациентов

Лечебно-диагностический центр и центр медицинской реабилитации «Багульник» в Ангарске. Коечный фонд для больных с коронавирусом сокращен в Иркутском областном онкологическом диспансере, городской больнице №5 Братска и иркутской больнице №6. В настоящее время для лечения больных коронавирусной инфекцией в регионе развернуто 5215 коек в 54 медицинских организациях.

- Коечного фонда хватает, чтобы закрывать все ежесуточные поступления пациентов и иметь двадцатипроцентный запас. Таким образом, мы постепенно начинаем оказывать плановую помощь. Это особенно важно для пациентов онкологического диспансера. К оказанию профильной медпомощи мы вернули 55 коек диспансера, - сказал Игорь Кобзев.

Глава Приангарья также подчеркнул, что сейчас приоритетной задачей является снижение летальности от COVID-19. Принято решение выделить дополнительные средства из регионального бюджета на приобретение дорогостоящих препаратов для больных.

Также, по информации регионального минздрава, начал работу сайт medirk.ru, где можно узнать результаты тестов на COVID-19.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.