Замдиректора строительной фирмы из Иркутска осужден за махинации с домами для сирот на 23 млн рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Иркутске поставлена точка в уголовном деле, по которому проходил заместитель директора одной из строительных компаний. Его обвиняли в крупном мошенничестве. Итак, по версии следствия, в 2015 году министерство имущественных отношений Иркутской области заключило государственные контракты на участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов со строительной компанией, в которой работал мужчина. Фирма в свою очередь должна была передать министерству 70 квартир в двух многоквартирных домах в Усолье-Сибирском, предназначенных детей-сирот.

Замдиректора строительной компании, зная, что готовность домов составляет менее 50%, организовал направление в министерство имущественных отношений Приангарья не соответствующего действительности заключения, а также счетов на оплату. После этого, министерство необоснованно перечислило компании около 23 миллионов рублей.

- В отношении замдиректора было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Во время расследования он добровольно возместил ущерб в 19 млн рублей.

Мужчина уже услышал приговор Кировского районного суда Иркутска. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

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