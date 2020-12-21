Двое иркутян пытались расплатиться на рынке фальшивыми 5-тысячными купюрами

Двое иркутян пытались расплатиться фальшивыми 5-тысячными купюрами. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутске с поличным поймали двух фальшивомонетчиков. Полицейские и сотрудники УФСБ выяснили, что двое приятелей 28 и 20 лет дистанционно купили поддельные 5-тысячные купюры, и сбывали их на рынках, покупая дешевые товары. Задержали их в то момент, когда они передали «фальшивки» одному из продавцов. При досмотре у фальшивомонетчиков нашли три поддельные 5-тысячные купюры.

- Возбуждены уголовные дела по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Им грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Специалисты отмечают, что самыми подделываемыми купюрами являются банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей, 1997 и 2004 годов выпуска. Особое внимание обращайте на пунктирную защитную нить, расположенную на оборотной стороне купюры. Если нить легко сдвигается в сторону либо на ней есть неровности, потертости, то это фальшивка.

И немного статистики. С начала 2020 года в Иркутской области полицейские изъяли из оборота более 200 поддельных купюр, из которых 186 – номиналом 5000 рублей. Задержано 8 фальшивомонетчиков.