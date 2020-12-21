Названы больницы в Иркутской области, которые начали плановую помощь пациентам

Названы больницы в Иркутской области, которые к плановой помощи пациентам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область вышла на плато по коронавирусу. Об этом "КП"-Иркутск уже писала. Количество пациентов, которым требуется помощь в условиях коронавирусных стационаров, постепенно уменьшается. И уже названы первые медицинские учреждения, которые переходят на обычный режим работы и начинают плановый прием пациентов.

Итак, первыми на обычный режим работы перешли МАНО «Лечебно-диагностический центр» и центр медицинской реабилитации «Багульник» в Ангарске. Но не только. Меньше обычного коронавирусных больных сегодня в иркутском областном онкологическом диспансере, ГКБ №5 Братска, ГКБ №6 Иркутска.

При этом мест для больных ковидом хватает с запасом - 5215 коек в 54 больницах региона.

- Коечного фонда хватает, чтобы закрывать все ежесуточные поступления пациентов и иметь двадцатипроцентный запас. Таким образом мы постепенно начинаем оказывать плановую помощь. Это особенно важно для пациентов онкологического диспансера.К оказанию профильной медпомощи мы вернули 55 коек диспансера, - сказал глава региона.

Задача, с которой должны справиться медики сегодня - уменьшение смертности от коронавируса.

- Мы приняли решение выделить дополнительные средства из областного бюджета на закупку дорогостоящих препаратов для лечения пациентов в стационарных условиях. Контракты заключены и с сегодняшнего дня препараты должны быть доставлены во все инфекционные госпитали. Эти лекарства необходимы для спасения тяжелобольных пациентов, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Кроме того, начал работать сайт medirk.ru. Зайдя на него, любой, кто сдавал анализы на инфекцию, может узнать результаты. К сервису подключены практически все лаборатории, в ближайшие дни оно будет 100%.