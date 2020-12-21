Стало известно, как узнать результаты тестов на коронавирус в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эта информация чрезвычайно важна для тысяч жителей региона, которые ежедневно сдают тесты на коронавирус. На следующий день они начинают звонить по телефонам поликлиник и горячей линии, пытаясь узнать результат анализов. Теперь в этом нет необходимости. Узнать результаты тестов на коронавирус в Иркутске и регионе можно онлайн.

"По информации минздрава, начал работу сайт medirk.ru, на котором можно будет узнать результаты тестов на ковид, внеся номер полиса и дату забора анализа. Сейчас портал работает в тестовом режиме, к нему подключены 13 из 15 лабораторий, которые делают исследования. (не подключены «Инвитро» и «Юнилаб»). Глава региона поручил профильным ведомствам решить вопрос с их подключением к системе, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Что еще нового в ситуации с коронавирусом? Некоторые лечебные учреждения уже возобновили обычный режим работы. В частности, это «Лечебно-диагностический центр» и центр медицинской реабилитации «Багульник» в Ангарске. Меньше стало больных ковидом в областном онкодиспансере, ГКБ №5 Братска и ГКБ №6 Иркутска.