Проезд по улице Пискунова ограничат в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! В Иркутске до 20.00 часов 25 декабря ограничат проезд по улице Пискунова. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, ограничения для движения связаны с проведением аварийных работ на участке теплосети возле здания №158. Так что, водителям стоит быть особенно внимательными на этом участке дороги.

Напоминаем, что в Иркутске с 14 декабря до 20.00 25 декабря частично ограничили проезд автомобилей и по улице Костычева. Там проводят ремонт теплосетей в районе дома 27/13.

Также в Иркутске продлен маршрут движения троллейбуса №5. Теперь он будет курсировать от сквера имени Кирова до конечной остановки на улице Маршала Конева в микрорайоне Синюшина гора с 6.20 утра до 22.30 вечера. Раньше троллейбусы доезжали только до микрорайона Университетский.