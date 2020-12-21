Резиденция Деда Мороза открылась в «Комсомольской правде Иркутск» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По понятным причинам в эти праздники городская резиденция Деда Мороза в Иркутске будет работать лишь в онлайн-режиме. То есть главный персонаж Нового года сможет поздравить ребятишек лишь по видео в Интернете. А это значит, что мальчишки и девчонки не посидят у сказочного волшебника на коленях, не подергают его за бороду, а будут рассказывать стихотворения через экран родительского ноутбука или смартфона.

Поэтому «Комсомольская правда» решила организовать свою резиденцию с настоящим Дедом Морозом. Естественно, с соблюдением масочного режима и всех санитарных правил! Всю неделю, с 21 по 25 декабря, с 11.00 до 13.00 в пресс-центре нашего издательского дома по улице Партизанская, 75, работает волшебная студия, в которой два часа в день дежурит волшебник с полным мешком сюрпризов. Прийти к нему в гости и получить от кудесника подарок и может любой ребенок. Правда, для этого нужно порадовать старика короткой песенкой или стишком. На память малышу останется снимок от нашего профессионального фотографа.

Итак, как попасть к нашему Деду Морозу? Для этого родителям ребят нужно всего лишь позвонить по любому из этих номеров: 89641008889, 89500504012 и оставить заявку. В день наш гость из Великого Устюга принимает по 10 детишек. Места еще есть, но, чтобы выбрать удобное для себя время, лучше звонить заранее. Входной билет стоит символические 50 рублей.