Мать с сыном продавали наркотики в Братске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Братске прошла операция по захвату наркоторговцев, которые продавали запрещенные вещества проверенным клиентам. Выяснилось, что покупатели оставляли деньги и забирали товар в условленном месте. Задерживали преступников полицейские, а также сотрудники СОБРа и Росгвардии.

- Наркоторговцами оказались 57-летняя женщина и ее 24-летний сын, который уже был ранее судим, - сообщили "КП"-"Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – У них в доме нашли купюры, которые соответствовали тем, что ранее использовались при проверочных закупках. Также изъяты весы и около 170 свертков с наркотиками. Вещдоки направлены в экспертно-криминалистическую лабораторию для исследования.

В отношении матери и сына возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотиков, совершенный в значительном размере». Им грозит до 15 лет тюрьмы. На время следствия поместили под стражу.