56% заболевших ОРВИ в Иркутской области за неделю – дети Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На прошедшей неделе за помощью к медикам региона обратилось 14 042 жителя Иркутской области с ОРВИ. Сейчас сезон острых респираторно-вирусных заболеваний. Эпидемии в Приангарье – нет, переживать не стоит. Однако, специалисты отмечают, что все больше болеют дети до 14 лет.

«Среди обратившихся в поликлиники их было 56% от общего числа заболевших», - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.

Кстати, есть и еще одна хорошая новость – вирус гриппа, который обычно приходит к нам в регионе в декабре, пока не выявлен ни разу. Разгар заболеваемости им приходится в Приангарье на январь-февраль. Так, что еще не поздно сделать прививку.

«Сейчас привито 55.3% населения региона», - отмечают специалисты. – «После прививки следую поберечься дней 8-12, после этого выработается иммунитет».

Чтобы поставить прививку, обратитесь в поликлинику по месту жительства (список тех, кому вакцина положена бесплатно – ниже). Поставить «укол здоровья» можно и платно в центрах вакцинопрофилактики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08