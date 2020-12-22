3 387 заразившихся коронавирусом лечат в больницах Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 22 декабря – 38 385. За сутки о то, что у них положительный тест узнали 269 заболевших. Стоит отметить, что сегодня впервые за долгое время число выздоровевших превысило количество заболевших. За сутки с инфекцией совладали 339 человек, всего с COVID-19 справились 33 305 заразившихся.

«В больницах Приангарья с коронавирусом 22 декабря находятся под постоянным присмотром медиков 3387 пациентов», - сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

К несчастью, летальных случаев течения заболевания не удалось избежать и в нашем регионе. Сегодня, 22 числа, стало известно, что еще 16 человек умерли из-за COVID-19. Всего с начала пандемии регион потерял уже 1382 человека: причиной кончины 1213 из них стала именно новая коронавирусная инфекция, остальные 169 были больны и другими тяжелыми болезнями, которые привели к смерти.

Читайте также:

За год в Иркутске подорожали подсолнечное масло и сахар, а куры и творог подешевели

Экономисты говорят, что продавцы пытаются нажиться на самом необходимом (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08