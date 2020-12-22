Назначен председатель комитета по градостроительной политике Иркутска. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

В администрации Иркутска новое кадровое назначение. Исполняющим обязанности заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике стал Евгений Харитонов. Об этом сообщили в городской мэрии.

Немного о биографии Евгения Харитонова. Как стало известно "КП"-Иркутск, он коренной иркутянин, родился 22 июня 1975 года. В 1997 году получил диплом ИГУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Карьеру начал, еще будучи студентом, в 1996 году. За восемь лет прошел путь от мастера до главного инженера инженерно-строительного центра. Затем два года был в должности замначальника Управления капитального строительства Иркутска. В 2006-2010 годы уже являлся заместителем мэра - председателем комитета по градостроительной политике городской мэрии.

В 2011 году Евгений Харитонов стал замдиректора по взаимодействию с подрядчиками одного из фондов, затем вновь руководил комитетом по градостроительной политике Иркутска, а в 2018 году возглавил Управление капитального строительства Приангарья.

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