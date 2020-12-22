В Баяндаевском районе построили водопровод, отремонтировали поликлинику и санаторий

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Строительство и капитальный ремонт нескольких социально значимых объектов завершили в Баяндаевском районе Иркутской области. Так, в селе Баяндай в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» появился водопровод. Водой теперь обеспечены более 3,8 тысяч сельских жителей. Стоимость объекта - 101,1 млн рублей, включая 96,9 млн рублей из федерального бюджета и свыше 4 млн рублей из областного.

- Строительство водовода имеет большое значение для села. Важность решения этой проблемы губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил во время посещения района, - сказал заместитель главы Приангарья - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Также в Баяндае после капитального ремонта открылась поликлиника. Как подчеркнул министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, в учреждении созданы все необходимые условия для оказания качественной медицинской помощи.

Капитально отремонтировали в этом году и санаторий «Нагалык». После Нового года он сможет начать прием отдыхающих. При этом объект ждет дальнейшее развитие. По поручению губернатора Игоря Кобзева идет подготовительная работа к строительству отдельного здания грязелечебницы.

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