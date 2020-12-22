В Иркутской области выполнили большинство задач по восстановлению пострадавших от наводнения территорий

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В рамках итоговой пресс-конференции губернатор Иркутской области Игорь Кобзев напомнил, что год назад Президент России Владимир Путин поставил перед ним ряд задач, в том числе, по восстановлению пострадавших от наводнения территорий. Сегодня большинство из них выполнено. К Новому году в Тулунском районе должно быть возведено 86 домов, включая 6 многоквартирных, 54 индивидуальных и 24 дуплекса. В настоящее время работы ведутся круглосуточно.

Губернатор отметил, что ранее в эксплуатацию были сданы 5 многоквартирных и 74 индивидуальных дома. В 2021-м планируется ввести в строй 14 дуплексов, а также 76 индивидуальных домов, включая 34 в Нижнеудинске.

Также пострадавшие от наводнения жители получили 7670 сертификатов на покупку жилья. По графику идет восстановление социальных объектов. Работы завершены на 133 из них и продолжаются на 46. В 2021 году начнут возводить еще 29.

- Решать поставленную президентом задачу приходилось в не самых простых условиях. Для нас было важно не останавливать работы ни на один день. И мы это сделали, - подчеркнул Игорь Кобзев.

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