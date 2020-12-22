В следующем году в Иркутской области на возведение и ремонт соцобъектов направят больше денег

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В 2021 году на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт социальных объектов в Иркутской области в бюджетах всех уровней предусмотрено около 13,8 млрд рублей, что на 1,138 млрд рублей больше, чем на начало 2020- го. Об этом сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Губернатор напомнил, что в текущем году в регионе построили 9 школ, 13 детских садов и 27 фельдшерско-акушерских пунктов. Начались работы по созданию в Иркутске, на территории бывшего ИВВАИУ, Суворовского училища.

- В этот непростой год мы не только не секвестировали бюджет и не остановили ни одну выплату, ни одну стройку, но и увеличили их число. Несмотря на все сложности, нам удалось выполнить социальные обязательства перед населением, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава Приангарья также отметил, что регион получит компенсацию расходов на строительство Ледового дворца «Байкал» в Иркутске. Средства, в том числе, будут направлены на поддержку муниципальных образований Приангарья. Начиная со следующего года, на муниципальном уровне останутся доходы от оплаты предприятий за негативное воздействие на окружающую среду. Принято решение о передаче муниципалитетам части налогов по УСН.

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