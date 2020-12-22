Жители Иркутской области стали реже травиться алкоголем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области на 14% реже, чем в прошлом году, стали травиться алкоголем. Но все равно многие пострадали из-за горячительных напитков: как стало известно "КП"-Иркутск, с начала 2020-го ими отравились 623 сибиряка, из них 147 умерли.

- Главной причиной остается токсическое действие этилового спирта в высоких дозах - более 61% отравлений, - пояснили в Службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Увы, но, по словам специалистов, в редких случаях продолжают пить не сам алкоголь, а косметические спиртовые настойки и лосьоны или даже моющие и чистящие средства.

И еще важно не нарваться на суррогат. Так, лучше не покупать горячительные напитки в сомнительных киосках и палатках. В общепите на торговлю алкоголем должна быть выдана лицензия. А еще нужно внимательно осматривать бутылку, этикетку и акцизную марку. Этикетка должна быть наклеена идеально ровно и иметь исчерпывающую информацию о производителе, которая совпадает с данными на марке.

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