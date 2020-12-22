Три женщины погибли на пожарах в Иркутской области за сутки Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За сутки в Иркутской области произошло два крупных пожара - в Баяндаевском и Боханском районах. В огне погибли три женщины.

Так, накануне ночью загорелся двухквартирный дом в селе Бадагуй Баяндаевского района. Сосед вызвал пожарных. Огонь тушили целый час, крыша обрушилась, стены выгорели. Внутри нашли тела двух погибших. Соседняя квартира осталась цела.

- Во время доследственной проверки установлено, что в квартире жили женщина 57 лет и ее 36-летняя дочь-инвалид, - рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области. - По словам соседа, он обнаружил пожар посреди ночи, когда пламя уже бушевало в квартире, и войти внутрь из-за сильного задымления не представлялось возможным.

Как стало известно "КП"-Иркутск, вероятная причина ЧП - вспыхнул электрообогреватель.

А ранним утром 22 декабря в поселке Бохан сгорел частный одноэтажный дом, где жила 59-летняя женщина. Она погибла. Пожар, как выяснили специалисты, случился из-за аварийного режима работы электросети в кухне.

Спасатели говорят, что из-за электротехники ЧП в домах происходят чаще всего.

- В Иркутской области с начала года зарегистрировано 6715 пожаров, - добавили в региональном ГУ МЧС. - 2909 из них произошло в жилом секторе. На пожарах погибли 176 человек, 161 человек получил травмы.

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