Грузовик провалился под лед реки в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Очередной выезд большегруза на еще не окрепший лед реки, едва не привел к трагедии в Бодайбо. Там водитель большегруза, который перевозил продукты, рискуя своей жизнью, решил съехать на лед реки Витим в неположенном месте. У самого берега грузовик провалился в воду задними колесами.

- Водитель не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – После ЧП, мужчина отправился на поиски техники для эвакуации грузовика. Сейчас автомобиль разгружают, после чего с помощью крана его вытащат на берег. Автомобилист, нарушивший правила безопасности, будет оштрафован.

Спасатели в очередной раз напоминают автомобилистам, что в Бодайбинском районе через реку Витим пока нет открытых ледовых переправ. Лед там еще слишком хрупкий. Выезд на него может привести к трагедии.

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