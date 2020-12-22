Игорь Кобзев: Лесоперерабатывающие компании региона ориентируются на глубокую переработку

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В рамках итоговой пресс-конференции губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что большая часть задач по восстановлению пострадавших от наводнения территорий региона, поставленных президентом страны, в Приангарье решена.

При этом глава государства Владимир Путин также обозначил перед Игорем Кобзевым задачу по обеспечению безопасности региона и его жителей. В частности, было необходимо исправить ситуацию с лесными пожарами, пресечь незаконный оборот древесины.

- В настоящее время в этой сфере расследуется много уголовных дел. Глава государства поручил с 1 января 2022 года запретить вывоз необработанной древесины из страны. Многие лесоперерабатывающие компании региона уже перепрофилируются на глубокую переработку. Планируется выпуск целлюлозы, картона, пеллет, прессованной стружки, - сообщил Игорь Кобзев.

Еще одно важное направление работы - экологическая безопасность. Проблемы накопленного экологического вреда на промплощадках «Усольехимпрома» и БЦБК уже решаются. По предварительным оценкам, только на рекультивацию территории «Усольехимпрома» планируется выделить из федерального бюджета порядка 45 млн рублей. Несколькими десятками миллиардов рублей исчисляются и работы, которые предстоит провести на БЦБК.

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