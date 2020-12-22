В Иркутской области назвали лучшие компании и товары

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил предприятия региона, возглавившие Рейтинг хозяйствующих субъектов, итоги которого в Приангарье подводятся ежегодно с целью повышения конкурентоспособности экономики, укрепления сотрудничества бизнеса и власти.

Победители определились в семи промышленных группах – нефтегазохимическом, фармацевтическом, металлургическом, машиностроительном, лесопромышленном, строительном комплексах, производстве товаров народного потребления.

- Предприятия и организации Иркутской области умеют работать и добиваться успехов. Продукция востребована и соответствует современным стандартам качества и безопасности, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Знаю, что в нынешних реалиях предпринимателям сложно удержать на плаву свой бизнес. Но компании, которые возглавили Рейтинг, не только успешно работают, но и приносят ощутимую пользу региону.

Также глава Приангарья поздравил победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В этом году его лауреатами стали 13 предприятий региона.

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