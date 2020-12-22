В Иркутск прибыл новый консул Монголии

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Новый Генеральный консул Монголии будет работать в Иркутске. Глава Приангарья Игорь Кобзев поздравил Жигмэда Энхжаргала с назначением.

Губернатор подчеркнул, что Иркутскую область и Монголию связывают давние плодотворные взаимоотношения в самых различных сферах.

За 9 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот региона с соседней страной превысил 57 млн долларов США. Из Приангарья в Монголию вывозят продовольственные товары, продукцию химической, машиностроительной, нефтеперерабатывающей промышленности.

В рамках встречи Игорь Кобзев и Жигмэд Энхжаргал обсудили перспективы наращивания объемов импорта и экспорта, вопросы развития туризма, реализации совместных проектов.

Как сообщил губернатор Приангарья, сейчас рассматривается вопрос организации в 2021 году официального визита делегации Иркутской области в Монголию.

- Визит будет приурочен к 100-летию дипломатических отношений России и Монголии. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Иркутской области и одним из аймаков, – сказал Игорь Кобзев.

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