Назван уровень коллективного иммунитета к COVID жителей Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последние данные по уровню популяционного иммунитета у жителей Иркутской области названы. По данным, которые привел директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов, третий этап исследований дал в принципе ожидаемый результат - антитела к COVID обнаружились у 25% прошедших исследования. Поскольку выборка соблюдалась очень строго - все три раза пробы брали у одних и тех же людей в разных районах области, то не стоит сомневаться и в правильности выводов.

- Иммунитет к коронавирусу в Иркутской области, по предварительным результатам третьего этапа оценки, имеют 25% из числа проходивших исследование. Хорошую защитную реакцию от вируса имеют люди в возрасте 60-69 лет – 28,6%, меньшую – от года до 17 лет (19%). Об этом на пресс-конференции 22 декабря 2020 года рассказал директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов, - сообщает газета “Областная”.

Отметим, что первый этап исследований который был проведен летом, дал показатель на уровне 5, 8%, а второй - 12, 1%. Осенью регион пережил резкий всплеск заболеваемости и число людей, у которых есть антитела, выросло вдвое - до 25%. Это по-прежнему не так много. В Москве иммунитет на уровне 44%. А выше всего уровень, по данным Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, в шести регионах страны. Кроме столицы и Подмосковья, в этом перечне Астраханская область, Ставропольской край, Ленинградская область, Татарстан.Для полноценной защиты необходим уровень 60-70%, который будет достигнут после иммунизации.