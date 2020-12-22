Отключение света 23 декабря в Иркутске и ближайшем пригороде - где пройдет. Фото: Алексей ФОКИН

Названы адреса, где пройдет отключение света 23 декабря в Иркутске и ближайшем пригороде. Адресов этих довольно много - несмотря на то, что энергетики до минимума сокращают время работ, их самих довольно много. Тем более, как поясняют сами специалисты, обязанности подключать новые дома с них никто не снимал.

"Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях. Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу" - отмечают в Иркутской электросетевой компании.

"КП"-Иркутск приводит список адресов, где запланировано отключение света 23 декабря - как в Иркутске, так и в ближайшем пригороде. Скажем сразу - в деревне Позднякова, например, электричества не будет весь день. В Иркутске самый большой срок отключений не превысит нескольких часов, но везде все индивидуально, смотрите адреса.

Отключение света 23 декабря в Иркутске: Свердловский округ.

Отключение света 23 декабря в Иркутске: Октябрьский округ.

Отключение света 23 декабря в Иркутске: Правобережный округ.

Отключение света 23 декабря в Иркутске: Ленинский округ.

Отключение света 23 декабря в Иркутске и ближайшем пригороде: пос. Маркова

Отключение света 23 декабря в Иркутске и ближайшем пригороде: пос. Маркова.

Отключение света 23 декабря в Иркутске и ближайшем пригороде: с. Грановщина, Хомутово, Позднякова.