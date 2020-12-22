Стал известен прогноз, в каких городах Сибири вырастут зарплаты в 2021 году. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прогноз составили аналитики Финансового университета при Правительстве РФ. опираясь на данные собственных исследований, а также результаты опроса населения, который был проведен летом этого года по телефону. Итак, по прогнозу, в 2021 году реальная зарплата ( то есть с учетом роста цен) в России вырастет на 3,5-4%.

"Самый высокий ее прирост можно ожидать в Казани, Новороссийске, Оренбурге, Тольятти и Калининграде ", - отмечают эксперты. В десятку также вошли Иваново, Улан-Удэ, Чита, Севастополь, Краснодар.

К слову, во всех этих городах, включая два соседних с Иркутском, не самая высокая зарплата. Но ей есть куда расти.

"В пользу такого развития событий свидетельствует высокая потребительская активность населения, которую мы наблюдаем на различных рынках товаров и услуг. В основу анализа положены результаты исследований потребительских настроений населения в части готовности приобретать различные товары и услуги", - уверены в Финуниверситете.

Что же города Сибири? На первом месте - небогатый Барнаул, здесь зарплаты могут вырасти на 4, 2%. В Красноярске, по тому же прогнозу, рост ожидается в 4%, в Иркутске, Омске и Кемерово - 3,8%. А вот Новосибирск, как и многие крупные центры, имеет прогноз похуже - 3, 3%.