Свет отключили в Октябрьском районе Иркутска из-за аварии 23 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду утром, 23 декабря, пропало электричество в девяти многоквартирных домах на улице Байкальская в Октябрьском районе города Иркутска. Как стало известно КП-Иркутск, без электроэнергии остался 621 иркутянин, в том числе 195 детей.

«Проводятся восстановительные работы», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Над устранением неполадок трудятся пять человек, используя две спецмашины. О точном времени возобновления подачи электричества в многоквартирные здания специалисты не сообщают.

Читайте также:

Названы адреса в Иркутске и пригороде, где не будет света 23 декабря. Отключение света 23 декабря запланировано в части домов всех районов Иркутска, а также в пригороде (подробности)

Шесть работников пострадали при выбросе сероводорода на предприятии в Иркутской области. Двое находятся в реанимации в стабильном состоянии (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08