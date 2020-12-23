Суд продлил срок ареста гражданам Сирии, подозреваемым в ловле соколов в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области следователи продолжают собирать доказательства преступления по статье Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации». В совершении оного подозревают иностранных граждан.

«В суд с ходатайствами о продлении сроков содержания под стражей в отношении троих уроженцев Сирийской Арабской Республики обратился следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Приангарью», - сообщает перс-служба Куйбышевского суда Иркутска.

Судейская коллегия приняла решение продлить арест подозреваемых еще на три месяца. Напомним, иностранные граждане были задержаны несколько месяцев назад в Ольхонском районе. Следователи тогда изъяли приманки для соколов – клетки с голубями, а также обнаружили в памяти сотовых телефонов видео и фото с Краснокнижными птицами.

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