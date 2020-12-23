Лесхоз Иркутской области реорганизуют к 2022 году

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что региональный лесхоз будет реорганизован постепенно. Новая структура появится к 2022 году. Она должна быть согласована с Федеральным агентством лесного хозяйства.

Глава региона напомнил, что, начиная с 2018 года, Лесхоз Иркутской области, получая прибыль от проводимых санитарных мероприятий, накопил более 700 млн рублей долгов.

- Была поставлена задача стабилизировать финансово-экономическое состояние учреждения и максимально эффективно пройти пожароопасный сезон. В результате лесхоз отработал этот год без кредиторской задолженности. Задержки зарплаты в учреждении вызваны несвоевременной оплатой услуг контрагентами. До конца декабря эта ситуация должна быть исправлена, - сказал Игорь Кобзев.

В целом, по данным на 1 декабря, региональный лесхоз получил 493,1 млн рублей доходов при планируемых 430 млн рублей. Число пожаров на землях лесного фонда сократилось по сравнению с 2019 годом на 13%. Общая площадь, пройденная огнем – на 86%.

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