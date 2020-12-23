Еще 272 случая заражения коронавирусом подтвердили в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за сутки подтвердилось еще 272 случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество случаев инфицирования в регионе достигло 38 657.

«В больницах Приангарья на 23 декабря под наблюдением медиков находится 3229 пациентов с COVID-19», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Есть и хорошие новости, вот уже два дня число выздоровевших за сутки превышает число заразившихся за тот же период. Выписаны на сегодня еще плюс 286 человек. Всего с новой коронавирусной инфекцией справились 33 591 сибиряк.

К несчастью, есть сегодня и летальные исходы течения болезни. За сутки скончались еще 16 подхвативших заразу, только 1 из ни не из-за коронавируса. С начала пандемии скончалось уже 1398 человек с COVID-19, 170 из них были больны еще и другими тяжелыми болезнями, которые и привели к гибели.

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