Когда отступят морозы, которые уже накрыли Иркутскую область, пока непонятно. Хорошо бы, чтобы они ушли к 30 декабря и дали жителям со вкусом отпраздновать Новый год. Будем надеяться. Пока, судя по прогностическим картам Гидрометцентра страны, вплоть до 29 декабря в Приангарье будет проникать все больше и больше сильной стужи. Если все пойдет по суровому плану, то самый лютый холод достигнет столицы региона 27-28 декабря. Ближайшие выходные точно лучше отменить все длительные прогулки, особенно ближе к вечеру.С каждым днем холод будет \\"осваивать все новые районы. Уже 25 декабря ночью похолодает до -25, а при ясной погоде - до -35. Теплее будет только на западе, где в этот день ожидается метель. А на севере местами дойдет до -43 градусов.В пятницу, 26 декабря, в самом Иркутске, а также в ближайших у нему городах ожидается снег и поэтому в этот день холод немного отпустит, до -18...-23. В других районах мороз будет еще сильнее.В большинстве территорий ночью -26..-31, а при ясной погоде -36..-41, днем -23...-28, местами -33...-38. И тут надо понимать, что световой день сейчас очень короток, а значит, и условное \\"потепление\\" - всего лишь на несколько часов.Тридцатиградусные морозы придут в Иркутск 27 декабря, и, по предварительным расчетам, продержатся до Нового года. В то же время на севере региона температура будет снижаться до -46.Однако мы все-таки надеемся, что к 31 декабря холода отступят.