В фермерском хозяйстве Анатолия Гамаюнова из Тулунского района появилась новая животноводческая ферма на 125 голов крупного рогатого скота. На ее строительство КФХ получило грант в размере 15 млн рублей из регионального бюджета, став победителем конкурсного отбора министерства сельского хозяйства Иркутской области.Во время наводнения 2019 года хозяйство Гамаюнова оказалось в зоне затопления. Новую ферму возвели уже на других землях, в соседнем селе. Как подчеркнул министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, это пример эффективного использования государственной поддержки.Запуск фермы позволил создать пять новых рабочих мест. Объект оснащен современным доильным оборудованием. Также предусмотрен танк-охладитель объемом три тонны, строится цех по переработке мяса, планируется цех по переработке молока, обсуждается создание потребительского кооператива.Илья Сумароков напомнил, что программа поддержки семейных молочных животноводческих ферм действует в регионе с 2013 года. С этого времени поддержку на общую сумму порядка 500 млн рублей получили 39 фермеров.Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.