Кедровый орех – одно из богатств Иркутской области. Однако до последнего времени в регионе работал всего один современный цех по его переработке – в Тулунском районе.В 2020 году одно из предприятий региона стало победителем конкурсного отбора министерства сельского хозяйства Иркутской области и получило грант на развитие материально-технической базы для заготовки или переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в размере около 10 млн рублей. На эти деньги были приобретены линия по переработке кедрового ореха, сушильная камера, фотоэлектронный сепаратор, дробилка, транспорт. Предприятие, которое создано в Заларинском районе, в перспективе сможет перерабатывать 450 тонн кедрового ореха в год. На начальном этапе этот объем составит 150 тонн. Переработчики сырья намерены выпускать широкий ассортимент продукции: очищенные ядра кедрового ореха, кедровое масло, муку и даже кондитерские изделия.Проект предусматривает создание 10 рабочих мест. В дополнение на сезонных работах по сбору дикоросов могут быть заняты до 10 тысяч человек.- Такие предприятия – это определенные точки роста, - подчеркнул министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. - Необходимо развивать в регионе собственную переработку и создавать современные высокотехнологичные производства.Министр также сообщил, что за все время реализации региональной программы поддержки сферы заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов гранты на общую сумму 94,2 млн рублей получили 19 организаций Приангарья.Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.