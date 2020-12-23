В поселке Хомутово Иркутского района в рамках национального проекта «Образование» построена новая школа на 725 учеников. Она должна была открыться 1 сентября 2020 года, но из-за повторной экспертизы сроки сдвинулись. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел на объекте выездное совещание. Принято решение, что школа должна начать работу 1 февраля.- Эту школу в районе ждали давно. Наша задача - сделать все необходимое для ее открытия. С третьей четверти дети должны начать здесь учиться, - подчеркнул Игорь Кобзев.В новом учреждении образования, на возведение которого было затрачено 705 млн рублей, расположено 55 кабинетов, два спортивных и актовый залы.На третьем этаже здания разместятся кадетские классы МЧС и юнармейское движение. На первом откроется лаборатория, где преподаватели ИрНИТУ будут заниматься со школьниками инновационной исследовательской деятельностью. Кроме того, здесь продолжат продвигать агрообразование, будет работать кружок робототехники.Напомним, что новую школу в Хомутово возвели рядом с действующей. Рассчитанное на 190 мест учреждение сегодня посещает 860 учеников.Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.