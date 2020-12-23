В Тайшете осудили двух местных жителей за жуткое убийство 22-летней давности. Тогда, ноябрьской ночью 1998 года, подсудимые (еще подростки) вместе со взрослым подожгли частный дом, в котором спали люди. В итоге погибли маленькая девочка и ее няня. Еще трое человек пострадали. Причина? Жильцы дома отказывались платить им за \\"покровительство\\"...Сейчас поджигателям уже по 38 и 39 лет. А третий, самый старший, уже умер.- Суд назначил каждому шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - рассказали о приговоре в прокуратуре Иркутской области. - Они признаны виновными в преступлениях по статьям \\"убийство двух, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору\\" и \\"покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтая бродячих собак растерзала 20-летнюю девушку в БурятииПострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08