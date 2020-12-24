«Виновен. Будет лишен свободы на срок в 2.2 года. Он их проведет в колонии-поселении» - такой вердикт накануне вынесли во время заседания в Братском районном суде.Разбиралось дело о ДТП на 152 километре федеральной трассы «Вилюй». В столкновении грузовика Hino Ranger и седана Тойота Премио погибла двухлетняя девочка. Половину легковушки смяло, срезало крышу. Малышка была пристегнута в специальном детском автокресло, но удар был такой силы… От полученных травм она скончалась на месте.По данным следствия, виновником ДТП стал водитель грузовика. Он пошел на обгон, хотя на данном участке автодороги, согласно разметке, делать этого было нельзя.«Мужчина выехал на полосу встречного движения со стороны сплошной линии, создал опасность для движения, а также помеху водителю движущегося во встречном направлении транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Тойота Премио», - сообщает пресс-служба Братского районного суда.Водитель грузовика из Красноярского края в своих действиях полностью раскаялся, предлагал возместить моральный ущерб родственникам девочки, после их отказа, отдал эту сумму на благотворительность.«Учитывая, что подсудимый совершил преступление впервые, состояние его здоровья мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком два года два месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении», - сообщили в суде.Также мужчина не имеет права работать водителем два с половиной года.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08