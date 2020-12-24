Год назад, в декабре 2019-го житель города Шелехова опубликовал комментарий в соцсетях под одной из публикаций, посвященной антитеррористической тематике. Его возгласы не остались не замеченными правоохранительными органами и послужили к возбуждению уголовного дела по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма».«Была проведена лингвистическая судебная экспертиза», - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – «Она подтвердила, что комментарий несет в себе призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдывает терроризм».Рассматривалось дело в 1-м Восточном окружном военном суде. Житель Приангарья был признан виновным. За свои высказывания ближайшие два года он проведет в исправительной колонии общего режима.Читайте также:Водитель из Красноярского края, по вине которого в ДТП погибла маленькая девочка, проведет более двух лет в колонии. Авария произошла осенью в Иркутской области на трассе Тулун-Братск (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08