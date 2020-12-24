Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 24 декабря возросло до 38 932. За сутки подтвердилось еще 275 диагнозов. Радует, что число выздоровевших вот уже третьи сутки превышает количество заболевших. COVID-19 победили за минувшие 24 часа 283 человека, таким образом, выздоровевших в регионе стало 33 874.«В больницах Приангарья 24 декабря остаются 3253 пациента с новой коронавирусной инфекцией», - сообщает Оперативный штаб региона по коронавирусу.К несчастью, число летальных исходов течения заболевания также продолжает расти. Скончались еще 17 человек с коронавирусом. Всего с начала пандемии Иркутская область потеряла уже 1415 человек: причиной смерти 1242 из них стал COVID-19, еще 173 заразившихся сгубили иные тяжелые болезни.Читайте также:Эксперт рассказал, сколько держится иммунная защита от коронавируса. Даже если антитела в крови уже исчезли, клетки организма \\"помнят\\", как реагировать на вирус (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08